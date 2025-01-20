СМИ узнали, как Трамп может повлиять на западные активы в РФ

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом добавит неопределённости на экономическом рынке. При республиканце могут быть разморожены западные активы в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой экспертов.

«Для западных компаний в РФ, которые сталкиваются с более затратными правилами выхода из бизнеса и угрозами конфискации, приход Трампа принесёт ещё больше неизвестности», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что приход Трампа к власти позволит дать некоторым зарубежным компаниям политическое прикрытие, чтобы остаться в РФ. В свою очередь, производители, ранее стремящиеся уйти с российского рынка, могут поменять свою позицию.