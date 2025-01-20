СМИ узнали, как Трамп может повлиять на западные активы в РФ
Reuters: Активы Запада в РФ могут быть разморожены после инаугурации Трампа
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом добавит неопределённости на экономическом рынке. При республиканце могут быть разморожены западные активы в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой экспертов.
«Для западных компаний в РФ, которые сталкиваются с более затратными правилами выхода из бизнеса и угрозами конфискации, приход Трампа принесёт ещё больше неизвестности», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что приход Трампа к власти позволит дать некоторым зарубежным компаниям политическое прикрытие, чтобы остаться в РФ. В свою очередь, производители, ранее стремящиеся уйти с российского рынка, могут поменять свою позицию.
Партнёр Debevoise and Plimpton Алан Карташкин выразил мнение, что Соединённые Штаты при Трампе могут смягчить санкции, что приведёт к разморозке иностранных активов в РФ. А компании, которые ранее хотели покинуть российский рынок, смогут это свободно сделать.
Напомним, ранее газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что если Запад решится отменить санкции в отношении РФ, то оснований удерживать российские активы за рубежом не останется. Тогда Москва сможет моментально вернуть свои деньги назад. В Кремле отметили, что не питают иллюзий об отмене санкций с приходом Дональда Трампа.
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