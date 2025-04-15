У бывшего полицейского из Москвы хотят конфисковать квартиры в Дубае

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости обратить в государственную казну имущество бывшего московского полицейского, который коррупционным путём завладел пятью квартирами в Дубае. Заявление главы ГП приводит пресс-служба надзорного ведомства.

«Один из таких исков [конфискации в доход государства имущества, законность приобретения которого не была подтверждена чиновником] нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае 5-ю квартирами стоимостью свыше 3 миллионов дирхам (67 млн рублей). В начале года в компетентные органы ОАЭ направлены документы для исполнения данного судебного решения», — сказал Краснов.