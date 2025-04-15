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15 апреля, 14:57

У бывшего полицейского из Москвы хотят конфисковать квартиры в Дубае

Генпрокуратура хочет изъять у экс-инспектора ДПС из Москвы пять квартир в Дубае

У бывшего полицейского из Москвы хотят конфисковать квартиры в Дубае. Обложка © freepik/diana.grytsku

У бывшего полицейского из Москвы хотят конфисковать квартиры в Дубае. Обложка © freepik/diana.grytsku

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости обратить в государственную казну имущество бывшего московского полицейского, который коррупционным путём завладел пятью квартирами в Дубае. Заявление главы ГП приводит пресс-служба надзорного ведомства.

«Один из таких исков [конфискации в доход государства имущества, законность приобретения которого не была подтверждена чиновником] нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае 5-ю квартирами стоимостью свыше 3 миллионов дирхам (67 млн рублей). В начале года в компетентные органы ОАЭ направлены документы для исполнения данного судебного решения»,сказал Краснов.

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Ранее стало известно, что собственность бывших владельцев девелоперской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова была арестована по решению суда. Соответствующий иск направила Генпрокуратура. Ответчиками выступают сами обвиняемые, а также восемь юридических лиц организации и компания Phoenix Property Group Limited из ОАЭ.

Юрий Лысенко
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