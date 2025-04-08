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8 апреля, 05:27

Суд наложил арест на имущество экс-владельцев Raven Russia

Суд по иску Генпрокуратуры арестовал имущество экс-владельцев Raven Russia

Суд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

Суд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

На имущество экс-владельцев российских активов девелоперской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова был наложен арест по решению Арбитражного суда Москвы. Об этом стало известно из материалов суда.

Как передаёт РИА «Новости», ответчиками на иск выступают Богородов, Шувалов, а также восемь юрлиц девелоперской группы из РФ и эмиратская компания Phoenix Property Group Limited. На данный момент решается вопрос о признании сделок по активам недействительными с последующим изъятием имущества.

Арест коснулся не только движимого и недвижимого имущества ответчиков, но также и денежных средств, долей в капиталах компаний, включая ООО «Первомайская заря» и Dorfin Holdings Limited.

Суд передал склады крупнейшей логистической компании под контроль государства
Суд передал склады крупнейшей логистической компании под контроль государства

Ранее Life.ru сообщал, что Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск ФССП о передаче в государственную собственность имущества, принадлежащего экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и связанным с ним компаниям. В числе активов для передачи — офисные комплексы «Красный богатырь», Loft Ville и Cherry Tower.

Мария Любицкая
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