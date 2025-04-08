Суд наложил арест на имущество экс-владельцев Raven Russia

На имущество экс-владельцев российских активов девелоперской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова был наложен арест по решению Арбитражного суда Москвы. Об этом стало известно из материалов суда.

Как передаёт РИА «Новости», ответчиками на иск выступают Богородов, Шувалов, а также восемь юрлиц девелоперской группы из РФ и эмиратская компания Phoenix Property Group Limited. На данный момент решается вопрос о признании сделок по активам недействительными с последующим изъятием имущества.

Арест коснулся не только движимого и недвижимого имущества ответчиков, но также и денежных средств, долей в капиталах компаний, включая ООО «Первомайская заря» и Dorfin Holdings Limited.