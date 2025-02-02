Суд передал склады крупнейшей логистической компании под контроль государства

Арбитражный суд Москвы решил передать активы зарегистрированной в Гонконге группы Raven Russia (Raven Property Group Limited) в государственную собственность, они перейдут под контроль Росимущества, сообщает РБК. Это решение было принято в связи с удовлетворением иска Генеральной прокуратуры РФ.

Ведомство оспаривало продажу бизнеса в 2022 году местному руководству одним из крупнейших владельцев складов. Генеральная прокуратура считает, что владельцы организовали фиктивную сделку с целью скрыть иностранное участие в российской компании. При этом управление Raven Russia продолжал осуществлять один из основателей Raven Property Group, британец Глин Хирш, а также американец Игорь Богородов.

Арбитражный суд признал 16 складских комплексов Raven Russia «транспортными терминалами, функционирующими в условиях естественной монополии». Суд установил, что около 2 миллионов квадратных метров логистических объектов, имеющих стратегическое значение для России, незаконно контролируются иностранными резидентами. В результате они должны быть переданы Росимуществу. Компания считает это решение неправомерным и намерена его обжаловать.

Старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов в беседе с РИА «Новости» оценивал стоимость всех активов Raven Russia в 120-160 миллиардов рублей.