«Иллюзия статуса через долги»: Названы главные финансовые промахи россиян

Отсутствие финансовой подушки безопасности и инвестиции на последние средства являются самой опасной ошибкой россиян. Финансовый эксперт Елена Дроздова пояснила «Газете.ru», что при любом личном кризисе такие вложения приходится продавать за бесценок, поэтому резерв в размере трёх-шести месячных расходов должен храниться на накопительном счёте или в коротких ОФЗ.

Второй распространённой проблемой стала иллюзия статуса через долги. Покупка дорогих автомобилей, смартфонов и брендовых вещей в кредит ради социального одобрения создаёт ложное чувство благополучия, которое быстро оборачивается долговой ямой при малейшем экономическом шоке.

Третья ошибка — игнорирование налоговых вычетов и индивидуальных инвестиционных счетов. Эксперт подчеркнула, что отказ от использования ИИС при долгосрочных накоплениях равносилен добровольной потере денег, которые государство готово вернуть или освободить от НДФЛ.

Четвёртым промахом остаётся слепая вера в сверхдоходность и участие в финансовых пирамидах. Дроздова предупредила, что любая доходность выше ключевой ставки плюс 5% несёт пропорциональный риск потери всего капитала, поскольку деньги требуют дисциплины, а не эмоций.

Эксперт заключила, что крепкий сон и уверенность в завтрашнем дне стоят дороже мнимого статуса. Достаточно навести порядок в базовых расходах и использовать положенные вычеты, чтобы капитал начал расти без лишних рисков.

А ранее россиянам рассказали, что принцип «сначала заплати себе» защищает накопления от спонтанных трат. По словам специалиста, когда человек откладывает фиксированную сумму каждый месяц, это становится частью его рутинного поведения, не требующей дополнительных усилий.