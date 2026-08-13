Шанс 1 к 292 млн: Мужчина угадал 6 номеров и выиграл миллиард долларов в лотерею

В Соединённых Штатах билет лотереи Powerball принес своему владельцу джекпот в размере 1,04 миллиарда долларов. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов розыгрыша.

Счастливый билет был продан в штате Иллинойс. Именно в нём совпали все шесть выпавших в среду вечером чисел.

Это восьмой по величине джекпот за всю историю существования Powerball. По правилам лотереи, забрать всю сумму сразу не получится.

Победителю предложат график из 30 ежегодных выплат, которые будут увеличиваться с каждым годом. Сначала он получит лишь часть денег.

Однако у игрока есть возможность забрать выигрыш одной суммой. В таком случае до вычета налогов он составит 450,5 миллиона долларов.

Личность нового миллиардера пока не раскрывается. Организаторы не сообщают никаких деталей о том, где именно был куплен билет.

Powerball — одна из крупнейших и самых популярных лотерей в США, запущенная в 1992 году; она проводится в 45 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Участник выбирает 5 номеров из 69 (белые шары) и 1 номер Powerball из 26 (красный шар); джекпот выигрывается при совпадении всех 6 номеров, а шанс на это составляет примерно 1 к 292 миллионам. Розыгрыши проходят трижды в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Минимальный джекпот — $20 млн, и он растёт до тех пор, пока кто-то не выиграет; рекордный джекпот Powerball (и мировой лотерейной истории) составил $2,04 млрд в ноябре 2022 года. Выигрыш можно забрать единовременной суммой (около 60% от объявленного джекпота) или в виде аннуитетных выплат в течение 29 лет, при этом оба варианта облагаются федеральными налогами и налогами штата.