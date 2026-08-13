Манекен в защитном жилете пережил полёт к Луне с меньшей дозой радиации

Во время беспилотной миссии NASA Artemis I два одинаковых манекена-фантома отправились к Луне. Один был в защитном жилете AstroRad, второй — без него. Внутри каждого разместили датчики радиации. Теперь опубликован анализ: жилет действительно уменьшал воздействие космической радиации на защищённые органы. Эффект был особенно выражен при прохождении областей повышенной радиации, пишет Science.org.

Измерения показали, что в условиях, смоделированных по образцу солнечной вспышки августа 1972 года, жилет снизил эффективную дозу примерно на 60%. Для события октября 1989 года — почти на 40%. Это эквивалентно защите астронавтов от радиации в дальнем космосе на 193 и 131 день соответственно.

Жилет AstroRad весит около 26 кг и изготовлен из полиэтилена высокой плотности. Его конструкция защищает наиболее чувствительные органы: красный костный мозг, лёгкие, желудок, грудь и яичники. Испытание на Artemis I стало первым экспериментом по измерению влияния носимой защиты на распределение дозы внутри человеческого фантома за пределами низкой околоземной орбиты. Это важный шаг к безопасным пилотируемым миссиям на Марс.

Ранее учёные выяснили, что образцы грунта с обратной стороны Луны, доставленные миссией «Чанъэ-6», показали более глубокое проникновение частиц солнечного ветра по сравнению с видимой стороной. Причина кроется в защитной функции земной магнитосферы, которая замедляет ионы вплоть до 200 км/с. На обратной стороне Луны, где такой барьер отсутствует, солнечный ветер воздействовал на грунт в полную силу. Анализ изотопов неона показал необычно низкое соотношение, что говорит о более интенсивной бомбардировке.