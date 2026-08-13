«Я вас не нанимала»: Пенсионерка из Уфы закатила скандал альпинисту за ноги на её окне

В Уфе промышленный альпинист оказался в опасной ситуации во время реставрации жилого дома. Жительница одной из квартир попыталась столкнуть его от своего окна, а затем пригрозила перерезать страховочные верёвки.

Жительница Уфы пригрозила перерезать верёвки промышленному альпинисту. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kazakh.press

Альпинист по имени Рафаель выполнял высотные работы по заданию местных коммунальных служб. В какой-то момент он оказался возле окна квартиры, хозяйке которой появление рабочего не понравилось.

Женщина возмутилась тем, что она лично его «не нанимала», а также тем, что во время работы мужчина опирался ногами на её окно. Она попыталась оттолкнуть альпиниста от здания.

Несмотря на опасность ситуации, Рафаель старался спокойно объяснить хозяйке квартиры, что выполняет свою работу. Однако женщина пригрозила вызвать полицию и заявить, что он якобы пытался проникнуть к ней домой.

По словам самого альпиниста, наиболее опасной ситуация стала после угрозы перерезать стропы, на которых он находился на высоте. Мужчина расценил это уже как непосредственную угрозу своей жизни.

Ранее Life.ru рассказал о смельчаках, которые работают на высоте 30-го этажа, моют окна небоскрёбов и выполняют задачи там, где невозможно добраться с земли. Альпинисты часто рассказывают страшные истории: как верёвка перетирается и выходит из строя, как можно поскользнуться на ледяной крыше и сорваться, пока не сработает страховка, как в воздухе развязываются узлы и даже как психически нездоровые люди могут перерезать верёвку.