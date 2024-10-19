Ссоры, кошки и дед мороз: Промышленные альпинисты составили топ самых странных заказов

В рабочем инвентаре каждого промышленного альпиниста в канун Нового года должна появляться белая борода, поскольку в любой момент может прийти предложение сыграть роль Деда Мороза, забравшись через окно в квартиру. Подарки под ёлкой, дети в восторге, а сказочный волшебник получает гонорар за новогоднее чудо. Об интересных способах заработка промышленных альпинистов рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Промышленные альпинисты спасают котов. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Рейтинг странных заказов возглавили предложение руки и сердца и мольба о прощении. Если с первым всё понятно, то для второго типа заявок провинившегося мужчину готовят специалисты, чтобы тот смог, словно ангел, спуститься к окошку своей ненаглядной в надежде на её снисхождение. Такое шоу обойдётся в 30—40 тысяч рублей в зависимости от высоты и погоды.

Один из альпинистов рассказал, как в канун Нового года ему предложили, облачившись в костюм Деда Мороза, влететь с зимней стужей в дом через окно и доставить подарок под ёлку.

Затем приходит весна, на улице становится теплее, а кошки начинают покорять деревья. Иногда животное, забравшись на высоту до 15 метров, может оставаться там несколько дней. Альпинисты готовы помочь достать хвостатого за 6—8 тысяч рублей. Отдельная история происходит, если питомец сумел лапой закрыть засов двери, оставшись на балконе. В этом случае спасать положение также готовы профессионалы.