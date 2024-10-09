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9 октября, 07:10

Альпинистка Пекова стала первой россиянкой, покорившей 14 высочайших гор Земли

Алина Пекова. Фото © VK / Алина Пекова

Алина Пекова. Фото © VK / Алина Пекова

Альпинистка Алина Пекова совершила восхождение на гору Шишабангма (8 027 метров) в Гималаях. Таким образом она стала первой россиянкой, сумевшей подняться на все 14 высочайших гор планеты.

Перечень покорителей Шишабангмы был опубликован непальской компанией-организатором экспедиции Seven Summits Treks в соцсетях. В списке участников указана Алина Пекова. Организация подчеркнула, что она стала «первой россиянкой, побывавшей на вершинах 14 высочайших гор».

Восхождение на все 14 восьмитысячников возводит альпиниста в наиболее престижный пантеон. 10 таких гор расположены в Гималаях: это Джомолунгма (Эверест) (8 848 метров), Канченджанга (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8 201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 156), Нанга-Парбат (8 126), Аннапурна (8 091) и Шишабангма (8 027). Остальные находятся в горной системе Каракорум, которая простирается на территории Китая, Пакистана и Индии. Это горы Чогори, или К2 (8 614), Гашербрум I (8 080), Гашербрум II (8 035), Броуд-Пик (8 051).

За всю историю покорить все эти вершины смогли чуть более 40 человек. Пековой понадобилось всего полтора года. В 2023 году она поднялась на 11 восьмитысячников, а в этом году ещё на три.

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Попробуйте представить себе, сколько человек пытались покорить эти горы, но не смогли по тем или иным причинам. К примеру, смертность при восхождении на гору Канченджанга составляет 22%. Ранее Life.ru в своём материале рассказал, на каких горах чаще всего можно встретить замороженные навеки трупы альпинистов.

Владимир Озеров
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