«Слышу лишь на 30%»: V из BTS два с половиной года борется с проблемой слуха

Участник южнокорейской группы BTS V признался, что уже два с половиной года испытывает серьёзные проблемы со слухом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на трансляцию артиста на платформе Weverse.

Музыкант, настоящее имя которого Ким Тэхён, впервые рассказал поклонникам, что стал значительно хуже слышать правым ухом. По его словам, разница между двумя сторонами остаётся существенной.

«Если левое ухо сейчас слышит примерно на 100%, то правое — только на 30%», — объяснил V во время разговора с другим участником BTS Чонгуком.

Причину нарушения слуха певец не назвал. Сейчас он регулярно принимает назначенные препараты и посещает больницу, однако полностью восстановить слух пока не удалось.

V добавил, что проблема усугубилась во время его службы в армии. Окружающие тогда убеждали артиста, что он должен справиться с недомоганием благодаря силе воли, и некоторое время певец сам придерживался такого мнения.

Разговор состоялся после концерта BTS в Балтиморе, входящего в североамериканскую часть мирового тура Arirang. Несмотря на лечение, V продолжает выступать вместе с группой.

Ранее Life.ru рассказывал, что звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский временно потерял слух из-за серных пробок. Актёр неделю терпел заложенность, слабость и головные боли, но после обращения к отоларингологу и необходимой процедуры способность слышать полностью восстановилась.