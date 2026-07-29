BTS отказались участвовать в «Грэмми-2027» после введения новой номинации

Группа BTS решила не участвовать в премии «Грэмми-2027». Об этом музыканты сообщили в своих социальных сетях после появления новой номинации для азиатской поп-музыки.

«Мы решили не подавать заявку на участие в «Грэмми» в этом году. Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и любима сама по себе, а не разделяться по регионам или языкам. Благодарим ARMY (Название фанбазы группы. — Прим. Life.ru) и всех, кто всегда с нами», — написали BTS.

В марте 2026 года BTS выпустили пятый студийный альбом «ARIRANG», который возглавил чарт Billboard 200, и лид-сингл «SWIM», занявший первое место в Billboard Hot 100. Новая пластинка считалась одним из фаворитов на номинацию «Альбом года».

Ранее Академия звукозаписи объявила о создании категории Best Asian Pop Music Performance («Лучшее исполнение азиатской поп-музыки»). В неё вошли K-pop, J-pop, C-pop и другие направления азиатской поп-музыки.

Заявление BTS вызвало широкий отклик среди поклонников по всему миру. Многие фанаты поддержали решение коллектива, отметив, что музыка не должна оцениваться по языковому или географическому признаку.

Сама премия, выдвигая бойзбенд в номинациях, не отдавала им победу, не смотря на количество музыкальных рекордов и лидерство во всех чартах, предпочитая «своих» американских артистов. Пользователи считают, что «Грэмми» использовала BTS для поднятия просмотров на трансляции награждения.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что не ожидает концертов BTS в России в ближайшее время. При этом она считает, что в случае возможных гастролей южнокорейской группы билеты были бы распроданы очень быстро благодаря большому числу поклонников K-pop в стране.