«Я в плену»: Бузова примкнула к фанатам BTS и выложила ₽600 тысяч ради концерта в Мексике

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова потратила 600 тысяч рублей, чтобы попасть на концерт BTS в Мексике. Официальных билетов уже не было, поэтому певице пришлось покупать проходку у перекупщиков.

Бузова потратила ₽600 тысяч на концерт BTS из-за отсутствия официальных билетов.

Пока вся страна спала, Оля исполнила мечту миллионов поклонников группы — она отправилась на крупный концерт айдолов на другой континет.

«Официально заявляю, что с сегодняшнего дня я их фанатка. Когда узнала, что они выступают сегодня в Мехико, срочно начала искать билет, ибо их раскупают в первый же день продаж! И мне нашли. Прямо у сцены, 9 ряд. Знала пару/тройку песен, но теперь изучу творчество досконально», — написала Бузова.

Ольга рассказала, что мурашки по телу у неё шли весь концерт. Она была приятно удивлена харизме и энергии артистов, а также их привлекательности.

«В общем, я в плену. Впечатлений на всю жизнь… Уже скачала все их песни и купила мерч», — добавила Бузова.

Напомним, что BTS возобновил полноценную творческую деятельность после длительного перерыва. Все семь участников завершили обязательную военную службу, из-за которой группа на несколько лет приостанавливала совместные выступления. Артисты не собирались вместе около четырёх лет, однако теперь ограничения сняты, и команда вновь работает в полном составе.