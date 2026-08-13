День города в Нижнем Новгороде сегодня, 15 августа 2026: полная программа, артисты и площадки

Сегодня, 15 августа, Нижний Новгород отмечает 805-летие. Праздничная программа начнётся в 12:00 сразу на шести основных площадках города. На площади Минина и Пожарского вечером выступит Олег Газманов, в парке «Швейцария» — Сергей Галанин и группа «СерьГа», а в рамках «Музыки балконов» — polnalyubvi. Рассказываем, куда идти сегодня в Нижнем Новгороде, во сколько начинаются концерты, где перекрыты дороги и будет ли салют.

День города Нижний Новгород 2026: главное

Дата: 15 августа 2026 года, суббота.

Сколько лет Нижнему Новгороду: 805 лет.

Главная площадка: площадь Минина и Пожарского.

Начало основной программы: 12:00.

Олег Газманов: 20:30, площадь Минина и Пожарского.

Сергей Галанин и группа «СерьГа»: 21:00, парк «Швейцария».

polnalyubvi: 17:00, проект «Музыка балконов».

Салют: не запланирован.

Праздник проходит под слоганом «Город, который объединяет». Большинство площадок будут работать с 12:00 до 22:00, а программа на площади Минина и Пожарского закончится в 21:30.

О том, почему Нижнему Новгороду именно 805 лет, кто его основал и откуда взялось название города, читайте в нашем отдельном историческом материале.

Что происходит в Нижнем Новгороде сегодня, 15 августа

Сегодня Нижний Новгород празднует 805-летие. Основная программа стартует в 12:00 и продлится до позднего вечера. Главные городские площадки расположены на площади Минина и Пожарского и в парках «Швейцария», «Светлоярский», «Дубки», имени 1 Мая и Автозаводском.

На площади Минина главный вечерний концерт Олега Газманова начнётся в 20:30. В парке «Швейцария» Сергей Галанин и группа «СерьГа» выйдут на сцену в 21:00. Салют в официальную программу праздника не включён.

Где пройдёт День города в Нижнем Новгороде 15 августа

В 2026 году основную программу сосредоточили на шести площадках:

площадь Минина и Пожарского;

парк «Швейцария»;

парк «Светлоярский»;

парк «Дубки»;

парк имени 1 Мая;

Автозаводский парк.

Главный концерт традиционно состоится возле Нижегородского кремля на площади Минина и Пожарского.

Программа на площади Минина и Пожарского

Основные мероприятия начнутся в 12:00. На площади будут работать семейные, спортивные, молодёжные и тематические площадки, мастер-классы и интерактивные зоны.

Памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства. Фото © Михаил Солунин/ТАСС

Главная сцена

12:00 — открытие концертной программы и флешмоб с флагами.

12:00–12:40 — выступления нижегородских артистов и коллективов.

12:40–12:55 — поздравление нижегородских семей.

12:55–14:25 — музыкально-блогерский блок с Поли, Аней Покров, SteshOK, Макаром Давыдовым, группой «Френдзона» и другими участниками.

14:30–15:20 — выступления финалистов и участников детских вокальных конкурсов.

15:25–16:00 — ансамбль песни и танца «Любава».

16:35–16:55 — Камерный хор «Нижний Новгород».

17:00–17:40 — проект «Музыка балконов» с певицей polnalyubvi. Выступление будет транслироваться на экран главной сцены.

17:45–18:05 — представители хоккейного клуба «Торпедо».

18:10–18:45 — кавер-группа «Ещё не вечер».

18:50–19:15 — этно-арт-театр «Варма».

19:20–19:50 — Государственный ансамбль танца «Марий Эл».

20:00 — DJ-проект ERA.

20:15 — премьера песни «Нижний-805», созданной с помощью искусственного интеллекта из фраз, предложенных жителями и гостями города.

20:30 — концерт Олега Газманова, который станет главным музыкальным финалом программы на площади Минина и Пожарского.

Площадка у Кремля завершит работу примерно в 21:30.

Программа в парке «Швейцария»

Праздник в «Швейцарии» также начнётся в 12:00.

Нижний Новгород. Парк Швейцария. Фото © Руслан Шамуков/ТАСС

В течение дня здесь выступят юные вокалисты, нижегородские коллективы и Оркестр Росгвардии, пройдут программы национальных культур, исторические лекции, творческие мастер-классы и семейные активности.

Основные события на сцене:

14:00 — Оркестр Росгвардии.

15:00–16:00 — нижегородские авторы-исполнители.

16:00 — этно-арт-театр «Варма» из Мордовии.

17:00–18:00 — национальные творческие коллективы Нижегородской области.

18:00–19:00 — ансамбль народной песни «Любава».

19:00–20:00 — группа «Вполголоса».

20:00–21:00 — кавер-группа Braking Bad.

21:00 — Сергей Галанин и группа «СерьГа».

Что будет в парках «Светлоярский», «Дубки», имени 1 Мая и Автозаводском

На четырёх площадках в заречной части города программа стартует с 12:00.

Рождественская улица. Фото © Михаил Солунин /ТАСС

Гостей ждут творческие мастер-классы, спортивные площадки, детская анимация, выставки и концерты городских коллективов.

С 14:00 до 16:00 запланированы детские анимационные программы.

С 16:00 до 18:00 пройдут тематические концертные программы.

С 18:00 до 20:00 на сценах выступят национальные творческие коллективы.

С 20:00 до 22:00 праздник продолжат кавер-группы.

Кто выступит на День города в Нижнем Новгороде в 2026 году

Главными приглашёнными артистами городской программы станут Олег Газманов и Сергей Галанин с группой «СерьГа».

Газманов выйдет на сцену площади Минина и Пожарского в 20:30, а группа «СерьГа» начнёт выступление в парке «Швейцария» в 21:00.

Ещё одно заметное выступление — polnalyubvi. Певица станет участницей проекта «Музыка балконов» в 17:00.

Какие улицы перекрыты в Нижнем Новгороде 15 августа

Из-за празднования 805-летия Нижнего Новгорода 15 августа в городе действуют масштабные ограничения движения. Сильнее всего они затронули центр и район Стрелки. Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и заранее выбирать маршруты объезда.

С 00:01 15 августа до 07:59 16 августа закрыты:

площадь Минина и Пожарского;

Георгиевский съезд — от дома № 1 до площади Минина и Пожарского;

улица Минина — от Пискунова до площади Минина и Пожарского;

улица Ульянова — от Пискунова до площади Минина и Пожарского;

Варварская — от Пискунова до площади Минина и Пожарского;

Алексеевская — от Пискунова до площади Минина и Пожарского;

Зеленский съезд — от дома № 9 по Почаинскому оврагу до площади Минина и Пожарского.

Кроме того, весь день — с 00:01 до 23:59 15 августа — закрыты улица Рождественская на участке от площади Благовещенской до площади Народного Единства и Ивановский съезд.

Вечером ограничений станет больше. С 20:00 до 23:59 нельзя будет проехать по Зеленскому съезду на участке от улицы Добролюбова до Нижне-Волжской набережной и по улице Широкой.

Отдельные ограничения введены в районе Стрелки. С 12:00 до 23:59 закрыты Волжская набережная от Бетанкура до Совнаркомовской, Совнаркомовская от Волжской набережной до Самаркандской, а также участки улицы Бетанкура. Если вечером возникнут пробки, с 21:00 власти могут дополнительно ограничить движение на участках Бетанкура, Карла Маркса, Самаркандской, Советской и Керченской улиц, Канавинского моста и Похвалинского съезда в направлении площади Благовещенской.

Также с 10:00 до 23:00 запрещено движение грузовиков по проспекту Гагарина от улицы Горной до Бекетова. До 23:00 нельзя пользоваться автомобильными парковками возле центрального входа в парк имени 1 Мая и входа рядом с пожарной частью, а с 05:00 до 22:00 перекрыт проезд между домами № 12 и 14 на улице Героя Юрия Смирнова.

Ограничения затронули и общественный транспорт: часть автобусов и электробусов временно следует по изменённым маршрутам. При этом в ночь с 15 на 16 августа метро будет работать до 01:00, чтобы жители могли уехать после праздничных мероприятий.

Автомобили, оставленные в зонах действия временных ограничений, могут принудительно переместить.

Водителям рекомендуют ориентироваться на временные дорожные знаки и по возможности объезжать центр города.

Будет ли салют на День города Нижнего Новгорода в 2026 году

Нет. Праздничный салют 15 августа 2026 года не запланирован.

В администрации Нижнего Новгорода подтвердили, что запуск фейерверка в программу 805-летия не входит.

Таким образом, главным вечерним событием в центре станет концерт Олега Газманова, который начнётся в 20:30.

Россия. Нижегородская область. Нижний Новгород. Дмитриевская башня Нижегородского кремля. Фото © Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Почему День города проходит 15 августа

Нижний Новгород был основан в 1221 году, поэтому в 2026 году отмечает 805-летие.

При этом День города не закреплён за одним числом. Согласно действующему уставу Нижнего Новгорода, его празднуют в третью субботу августа. В 2026 году это 15 августа.

Что ещё проходит в Нижнем Новгороде 15 августа

Праздничными концертами программа 15 августа в Нижнем Новгороде не ограничивается. В День города проходят сразу несколько крупных фестивалей и специальных событий — от полётов воздушных шаров и парусной регаты до гастрономических площадок и отдельного концерта группы «Ленинград».

Одно из самых заметных событий — фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». Из-за неблагоприятной погоды первоначальную программу скорректировали: основные фестивальные полёты перенесли на 15–17 августа. В небо над Нижним Новгородом должны подняться десятки тепловых аэростатов. При этом проведение полётов напрямую зависит от погодных условий, поэтому расписание может меняться.

На Волге и Оке 15 августа проходит «Волжская регата — 2026» — соревнования профессионалов и любителей парусного спорта. Яхты с поднятыми парусами проходят по акватории от Борского моста в сторону Чкаловской лестницы. Посмотреть на регату с берега можно бесплатно.

Продолжается и летний фестиваль «Столица Закатов». В 12:00 на улице Рождественской стартует «Гастрономическая Рождественская», а в 19:00 на нескольких городских площадках, в том числе в амфитеатре Парка 800-летия Нижнего Новгорода, пройдёт программа «Соло на закате». На Нижегородской ярмарке с 12:00 также работает бесплатный фестиваль «Выходные на Ярмарке».

Любителей джаза в 18:30 ждёт фестиваль «Джаз в саду» в Саду мечтателей и изобретателей. А вечером состоится ещё одно крупное музыкальное событие, которое не входит в официальную программу Дня города: в 20:00 группа «Ленинград» выступит на «Совкомбанк Арене». Это отдельный билетный концерт.

Частые вопросы

Когда День города в Нижнем Новгороде в 2026 году?

Сегодня, 15 августа.

Сколько лет Нижнему Новгороду сегодня?

805 лет. Город основан в 1221 году.

Во сколько начинается День города в Нижнем Новгороде?

Основная программа на шести площадках начинается в 12:00.

Кто сегодня выступает на площади Минина?

Главным вечерним артистом станет Олег Газманов. Начало его выступления — 20:30.

Где сегодня выступает группа «СерьГа»?

В парке «Швейцария» в 21:00.

Будет ли сегодня салют в Нижнем Новгороде?

Нет, салют в официальную программу Дня города не включён.

Какие дороги перекрыты 15 августа в Нижнем Новгороде?

Из-за праздничных мероприятий ограничения введены на ряде улиц и участков города; часть общественного транспорта также меняет маршруты.

Будет ли сегодня «Приволжская фиеста»?

Да. Фестиваль воздухоплавания проходит в Нижнем Новгороде с 13 по 16 августа.

Выступает ли «Ленинград» на Дне города?