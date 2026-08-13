Нижнему Новгороду 805 лет: когда основан город и чем он знаменит

Сегодня, 15 августа 2026 года, Нижний Новгород отмечает 805-летие. Город был основан в 1221 году князем Юрием Всеволодовичем у слияния Оки и Волги. За восемь веков он успел стать столицей княжества, центром народного ополчения Минина и Пожарского, знаменитым «карманом России», советским Горьким и одним из крупнейших городов современной России.

Сколько лет Нижнему Новгороду в 2026 году

15 августа 2026 года Нижнему Новгороду исполняется 805 лет. Официальным годом основания города считается 1221-й.

Колокольня Спасо-Преображенского кафедрального собора в Нижегородском кремле. Фото © Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Отдельно мы собрали программу Дня города в Нижнем Новгороде 15 августа 2026 года, артистов и главные площадки.

Когда и кем был основан Нижний Новгород

Город появился в месте, которое трудно было выбрать случайно: там, где Ока впадает в Волгу. Высокие Дятловы горы позволяли контролировать обе реки, а новая крепость должна была защищать восточные рубежи Владимиро-Суздальской Руси.

Согласно принятой исторической версии, город в 1221 году заложил великий князь владимирский Юрий Всеволодович. Первоначально это был укреплённый пункт с деревянно-земляной крепостью. Позднее Нижний Новгород превратился из пограничного форпоста в важный политический и торговый центр.

Уже в 1341 году возникло Нижегородское великое княжество, а Нижний стал княжеской столицей. В 1392 году Нижегородское княжество вошло в состав Московского государства.

Почему Нижний Новгород называется Нижним

С первой половиной названия всё сравнительно просто: новый город получил естественное для Средневековья имя — Новгород, то есть «новый город». А вот происхождение слова «Нижний» до сих пор объясняют несколькими версиями.

По одной из них, крепость находилась в так называемой Низовской земле. По другой — новый город располагался ниже по течению Волги относительно более древнего Городца. Единственного бесспорного объяснения историки не дают.

Нижний Новгород. Теплоход «Юрий Никулин» на Оке. Фото © Владимир Смирнов/ТАСС

И нет, «Нижний» в названии не означает, что город является каким-то «младшим братом» Великого Новгорода.

От крепости до Кремля

Деревянные укрепления постепенно перестали соответствовать военному значению города. На рубеже XV–XVI веков началось строительство каменного Нижегородского кремля.

Первые работы датируют 1500 годом, а в летописях строительство стены возле Дмитриевской башни упоминается под 1509 годом. Общая протяжённость кремлёвских стен, построенных в начале XVI века, составляет более двух километров.

Кремль стал не просто оборонительной крепостью. Через столетие Нижний Новгород оказался в центре события, которое вошло уже в общероссийскую историю.

Как Нижний Новгород связан с Мининым и Пожарским

В 1611 году, во время Смуты, в Нижнем Новгороде началось формирование Второго народного ополчения. Одним из его организаторов стал земский староста Кузьма Минин, а военным руководителем — князь Дмитрий Пожарский.

Нижний Новгород. Памятник Минину и Пожарскому. Фото © Сергей Шахиджанян/ТАСС

Нижегородцы собирали деньги и имущество для снаряжения войска. Ополчение двинулось к Москве, а осенью 1612 года столица была освобождена от польско-литовских интервентов.

Именно поэтому имена Минина и Пожарского для Нижнего Новгорода — не просто часть школьного учебника. Площадь Минина и Пожарского сегодня остаётся центральной площадью города.

Почему Нижний Новгород называли «карманом России»

Один из главных поворотов в истории города произошёл в XIX веке.

После пожара Макарьевской ярмарки торги перенесли к Нижнему Новгороду. В 1817 году ярмарка начала новую жизнь возле города, а в последующие годы здесь появился огромный каменный комплекс. Благодаря выгодному расположению на Волге Нижегородская ярмарка превратилась в один из важнейших центров торговли между европейской частью России и Востоком.

Через Нижний шли чай, металл, хлеб, соль, рыба, меха, хлопок и другие товары. Масштабы торговли и породили знаменитое определение города — «карман России».

Ярмарка изменила не только экономику, но и сам город: Нижний быстро рос, застраивался и становился одним из крупнейших деловых центров страны.

1896 год: выставка, после которой Нижний стал другим

Ещё одной переломной датой стал 1896 год, когда в Нижнем Новгороде прошла XVI Всероссийская промышленно-художественная выставка.

Для города это было событие федерального масштаба. К выставке Нижний благоустраивали, строили новые здания и развивали транспорт. В том же 1896 году по городским улицам начали ходить электрические трамваи.

Выставка дополнительно закрепила репутацию Нижнего Новгорода как одного из важнейших промышленных, инженерных и торговых центров страны.

Почему Нижний Новгород назывался Горьким

В октябре 1932 года Нижний Новгород переименовали в Горький — в честь писателя Максима Горького, уроженца города. Под этим названием город прожил почти 58 лет.

Памятник писателю Максиму Горькому на набережной Федоровского, открытый в 1972 году. Автор скульптуры Иван Шмагун. Фото © Михаил Солунин/ТАСС

В советское время Горький превратился в один из крупнейших промышленных центров СССР. Здесь работали предприятия автомобильной, авиационной и судостроительной отраслей, а во время Великой Отечественной войны город стал одним из важнейших центров производства военной техники.

Почему Горький был закрытым городом

Есть в истории Нижнего Новгорода и период, который сегодня особенно удивляет туристов.

Из-за концентрации оборонных предприятий 4 августа 1959 года Горький закрыли для посещения иностранцами. Город оставался важнейшим промышленным и оборонным центром СССР.

При этом именно здесь развивались передовые транспортные технологии: например, в 1957 году из Горького в Казань отправилось в первый пассажирский рейс судно на подводных крыльях «Ракета», созданное коллективом Ростислава Алексеева.

Когда Горькому вернули название Нижний Новгород

Историческое название вернулось 22 октября 1990 года. Город Горький снова официально стал Нижним Новгородом.

Так что за свои 805 лет город дважды входил в XX век под разными именами: старшее поколение ещё прекрасно помнит Горький, а для родившихся после 1990 года привычным всегда был Нижний.

10 дат в истории Нижнего Новгорода

1221 год — Юрий Всеволодович основывает Нижний Новгород.

1341 год — город становится столицей Нижегородского великого княжества.

1392 год — Нижний Новгород входит в состав Московского государства.

Начало XVI века — строится каменный Нижегородский кремль.

1611–1612 годы — формируется народное ополчение Минина и Пожарского.

1817 год — ярмарочная торговля переносится к Нижнему Новгороду.

1896 год — проходит Всероссийская промышленно-художественная выставка, по городу начинают ходить электрические трамваи.

Россия. Нижний Новгород. Вид на Рождественскую церковь на Нижневолжской набережной. Фото © Александр Рощин/ТАСС

1932 год — Нижний Новгород переименовывают в Горький.

1959 год — Горький становится закрытым для иностранцев городом.

1990 год — возвращается название Нижний Новгород.

Чем знаменит Нижний Новгород сегодня

Современный образ города по-прежнему строится вокруг места, с которого началась его история: слияния Оки и Волги.

Нижегородский кремль, Стрелка, Большая Покровская, Нижегородская ярмарка, старые купеческие кварталы и волжские набережные сегодня соседствуют с современными общественными пространствами, стадионом и канатной дорогой через Волгу.

Но главное в 805-летней истории Нижнего — редкая способность много раз менять свою роль. Пограничная крепость стала столицей княжества, затем центром народного ополчения, торговым «карманом России», промышленным Горьким и снова Нижним Новгородом.

В 2026 году эта история продолжается уже девятое столетие.

День города Нижнего Новгорода в 2026 году

805-летие Нижнего Новгорода официально отмечают 15 августа 2026 года. Праздник проходит под девизом «Город, который объединяет». Главные события сосредоточены на площади Минина и Пожарского и ещё в пяти городских парках.

Россия. Нижний Новгород. Кафедральный собор во имя Св. Благоверного Князя Александра Невского. Руслан Шамуков/ТАСС

Подробное расписание концертов, артистов и площадок — в нашем материале «День города в Нижнем Новгороде 2026: программа 15 августа».

Частые вопросы

Сколько лет Нижнему Новгороду в 2026 году?

805 лет. Город был основан в 1221 году.

Кто основал Нижний Новгород?

Основателем считается великий князь владимирский Юрий, или Георгий, Всеволодович.

Когда основали Нижний Новгород?

Официальным годом основания считается 1221-й. Именно эта дата зафиксирована в летописной традиции.

Почему Нижний Новгород называется Нижним?

Есть несколько версий. Название связывают либо с Низовской землёй, либо с расположением ниже по Волге относительно Городца. Единой доказанной версии нет.

Как раньше назывался Нижний Новгород?

С 1932 по 1990 год город назывался Горьким в честь писателя Максима Горького.

Когда День города в Нижнем Новгороде в 2026 году?

15 августа. По городскому уставу День Нижнего Новгорода отмечается в третью субботу августа.

Когда Нижний Новгород отметит 810 лет?