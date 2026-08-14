«Санта-Барбара» отдыхает: почему вокруг «Клюквенного щербета» разгорается новый скандал, а фанаты в ярости Оглавление Кто покинет «Клюквенный щербет»? Какие ещё новые повороты ждать? Реакция фанатов Когда пятый сезон выйдет в России Сериал «Клюквенный щербет» продолжает бить рекорды по просмотрам. Однако пятый сезон, где ожидается потеря двух персонажей, уже вызывает беспокойство зрителей. Что происходит с новеллой, которую уже назвали проклятой, — в материале Life.ru. 13 августа, 22:15 Скандалы, интриги, уход актёров: почему «Клюквенный щербет» считают проклятым. Обложка © Кадр из сериала «Клюквенный щербет», режиссёры Кетче, Озгюр Севимли, Айдын Булут, сценаристы Мелис Дживелек, Zeynep Gür, Merve Göntem и др., © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кто покинет «Клюквенный щербет»?

После четырёх насыщенных сезонов «Клюквенный щербет» готовится к премьере пятой главы, но ряды его главных героев заметно поредеют. По данным турецкого издания Sözcü, сразу четыре значимых персонажа не появятся в новых сериях — и для преданных фанатов это стало настоящим ударом.

Одной из самых обсуждаемых новостей стал уход Фейзы Дживелек, исполнительницы роли Нилай Унал. Актрису неоднократно замечали в ситуациях, связанных с запрещёнными веществами, и часть зрительской аудитории даже требовала её отстранения. Поэтому решение продюсеров не стало абсолютной неожиданностью, но всё равно оставило горький осадок.

Почему актриса Джерен Каракоч уходит из «Клюквенного щербета». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivi_turk

Ещё сильнее зрителей потряс уход Джерен Каракоч, которая на протяжении всех четырёх сезонов воплощала на экране Нурсему. Её героиня была одной из центральных фигур сюжета, а финальная сцена четвёртого сезона с аварией и драматическими намёками на дальнейшее развитие её истории только подогрела ожидания публики. Изначально инсайдеры обещали, что Нурсему будут ждать новые испытания. Ожидалось возвращение Фираза, но вместо этого поклонники узнали, что актриса покидает проект. Новый сезон начнётся с похорон Нурсемы и Ильхами.

Джерен Каракоч уже опубликовала пост в своих соцсетях, где простилась со своей героиней: «Я никогда не думала, что наше прощание с Нурсемой будет именно таким… Для меня было очень особенным путешествием — на протяжении четырёх сезонов быть частью «Клюквенного щербета», воплощать Нурсему и делиться её историей с вами. Иногда жизнь приносит нам не те прощания, которые мы планируем, а те, которые выбираются за нас. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что со мной остаются прекрасные воспоминания, персонаж, которого мы вместе растили, и та огромная любовь, которую вы всегда мне дарили. Огромное спасибо всем, кто полюбил Нурсему и поддерживал её, злился вместе с ней, смеялся и грустил, критиковал её и проживал вместе со мной каждый этап её истории. Спасибо тебе, Нурсема, за всё, что ты мне дала. Я всегда буду хранить в сердце тебя и все светлые стороны этой истории. Пока — до свидания… Надеюсь встретиться с вами в новых историях».

Какие актёры и персонажи остались в «Клюквенном щербете». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cerenykarakoc

Не менее драматичной выглядит и судьба госпожи Сонмез в исполнении Алие Узунатаган. Финал четвёртого сезона, где героиня теряет сознание, многие зрители восприняли как завязку к её окончательному уходу. По информации турецких СМИ, актриса не смогла прийти к соглашению с продюсерами по условиям нового контракта — и, скорее всего, её персонажа выведут из сюжета уже в первых эпизодах пятого сезона.

Кроме того, из актёрского состава исчезают ещё два персонажа: Севтап (в исполнении Неслихан Йелдан) и Фетхи (Барлаш Карталь). Хотя они присоединились к проекту позже (Йелдан — в третьем сезоне, Карталь — в четвёртом), их сюжетные линии успели стать важной частью общей мозаики. Теперь сценаристы вынуждены перекраивать планы, а зрители — прощаться с героями, к которым успели привязаться. Также уходит Селин Тюркмен, сыгравшая Чимен. Её в новом сезоне воплотит другая актриса.

Какие ещё новые повороты ждать?

Несмотря на болезненные потери, в воздухе витает и предвкушение новых сюжетных виражей. Один из самых горячих слухов — это возможное возвращение Доа. После ухода Сылы Тюркоглу, сыгравшей героиню, казалось, что её история завершена. Однако инсайдеры утверждают, что сценаристы всерьёз рассматривают вариант её появления в пятом сезоне. Правда, сама Сыла готова вернуться лишь при определённых условиях, связанных с ситуацией вокруг Фейзы Дживелек, так что официального подтверждения пока нет. Если Доа всё-таки вернётся, сюжет может вновь закрутиться вокруг борьбы за опеку над дочерью Джемре. Такой поворот неизбежно обострит отношения Фатиха с Башак и породит новый виток напряжённых любовных конфликтов, которые давно стали визитной карточкой сериала.

Вернётся ли «Доа» в «Клюквенный щербет». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / silaaturkoglu

Ещё одна тема для бурных обсуждений среди фанатов — это будущее Абдуллы Унала. Поклонники строят предположения, что его союз с Салкым окажется недолговечным, а новым романтическим интересом героя может стать Асуде, мать Фираза. Сценаристы уже начали подводить к этому в четвёртом сезоне, постепенно сближая персонажей. Однако не все зрители в восторге от такой перспективы. Многие считают, что Асуде заслуживает более светлой и спокойной судьбы, а не очередных драматических испытаний.

Среди потенциальных новинок пятого сезона называют актёра Мурата Айгена. По слухам, его персонаж станет новым возлюбленным Кывылджим. Если эта информация подтвердится, сериал получит очередной запутанный узел семейных и любовных связей. Предполагается, что новый герой окажется родственником женщины, связанной с Омером. Таким образом, на экране может развернуться ещё один масштабный любовный многоугольник, который добавит проекту привычной остроты.

Чем закончился сезон «Клюквенного щербета». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kizilcikserbetitv

Ожидается, что пятый сезон начнётся с шестимесячного временного скачка.

Реакция фанатов

Неудивительно, что поклонники сериала не в восторге от больших перемен в новом сезоне. С самого начала сериала осталось только четыре персонажа: Абдулла, Фатих, Кывылджим и Омер. И то Абдуллу и его сына играют уже другие актёры.

Вот какие комментарии оставляют зрители сериала в соцсетях: «Сколько можно уже?», «Кроме того, чтобы убивать персонажей, больше ничего не пишется?», «Надоели! Каждый сезон начинается с похорон», «Все адекватные герои умерли, остались одни отрицательные», «Пусть закрывают сериал», «Надеемся, что это только слухи для повышения рейтинга», «Сериал потопили ещё на третьем сезоне», «Неужели рейтинги не рухнут после такого апгрейда?», «Будем считать, что это новый сериал».

Когда пятый сезон выйдет в России

По данным вещателя Show TV, съёмки пятого сезона «Клюквенного щербета» стартуют в конце августа 2026 года, а премьера новых серий запланирована на 18 сентября. Высока вероятность, что в России сериал продолжит выходить на «Кинопоиске». Платформа сохранила онлайн‑права на три последних сезона проекта, так что поклонники смогут следить за новыми поворотами в привычном формате.

Также, по информации инсайдеров, пятый сезон станет последним и может завершиться уже до Нового года.

Авторы Кира Громова