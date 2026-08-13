Убийца 9-летнего Паши из Петербурга принёс извинения его матери в суде

В Ленинградском областном суде обвиняемый в убийстве 9-летнего ребёнка принёс извинения матери погибшей. Петр Жилкин заявил, что не понимает, как произошла трагедия.

«Приношу вам искренние извинения. Я не понимаю, как это произошло», — сказал Жилкин в ответ на вопрос о раскаянии, передает РИА «Новости».

Адвокат семьи сообщил, что родственники надеются на пожизненный срок. Процесс идёт в закрытом режиме. Следствие установило, что на устройствах обвиняемого находилось более 2 тыс. порнографических материалов с детьми. Мотивом преступления назван страх разоблачения сексуального насилия.

Напомним, зимой 2026 года в Ленобласти нашли тело 9-летнего мальчика, в убийстве которого обвиняется предприниматель Пётр Жилкин. По версии следствия, 30 января он посадил ребёнка в свой автомобиль в Красносельском районе, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем задушил скотчем и вывез тело в Симоновский ручей в Ломоносовском районе, где оно было найдено вмёрзшим в лёд. Жилкина задержали 2 февраля в Псковской области, он признал вину (хотя позже менял показания), экспертиза признала его вменяемым.