«Мне не нужны море, горы»: Лариса Рубальская раскрыла источник своего вдохновения

Поэтесса Лариса Рубальская пишет стихи исключительно в Москве, а главным источником вдохновения для неё остаются столичные улицы и дворы. Автор признаётся, что особенно трепетно относится к городу и каждое утро радуется тому, что живёт именно здесь.

Особенно близок писательнице Кутузовский проспект, где она давно живёт. Двор возле дома напоминает литератору парк, и именно там у неё рождаются стихотворные строки. Ещё одно важное место — парк «Сокольники»: с ним связаны детство и юность.

«Мне не нужны море, горы — это не для меня. Мне вот — московские улицы», — призналась собеседница «Москвы 24».

Напомним, в апреле Владимир Путин присвоил Ларисе Рубальской звание народной артистки РФ. За свою карьеру поэтесса написала тексты более чем к 600 песням, а её произведения исполняют известные российские артисты.