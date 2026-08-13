«Мне не нужны море, горы»: Лариса Рубальская раскрыла источник своего вдохновения
Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что находит вдохновение на улицах Москвы
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Поэтесса Лариса Рубальская пишет стихи исключительно в Москве, а главным источником вдохновения для неё остаются столичные улицы и дворы. Автор признаётся, что особенно трепетно относится к городу и каждое утро радуется тому, что живёт именно здесь.
Особенно близок писательнице Кутузовский проспект, где она давно живёт. Двор возле дома напоминает литератору парк, и именно там у неё рождаются стихотворные строки. Ещё одно важное место — парк «Сокольники»: с ним связаны детство и юность.
«Мне не нужны море, горы — это не для меня. Мне вот — московские улицы», — призналась собеседница «Москвы 24».
Напомним, в апреле Владимир Путин присвоил Ларисе Рубальской звание народной артистки РФ. За свою карьеру поэтесса написала тексты более чем к 600 песням, а её произведения исполняют известные российские артисты.
Главные события в мире литературы, музыки и искусства — в разделе «Культура» на Life.ru.