Суд арестовал на два месяца сына экс-министра Албина по делу об убийстве
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Суд заключил под стражу сына бывшего вице-губернатора Петербурга и экс-министра регионального развития России Игоря Албина. Александр Хотин пробудет в СИЗО минимум до 11 октября. Он обвиняется в убийстве.
Сын экс-министра Албина в суде. Видео © Life.ru
Напомним, Александр Хотин был задержан по подозрению в убийстве. По данным следствия, вечером 10 августа во время ссоры в квартире на московской улице Говорова он нанёс своему 54-летнему знакомому несколько ножевых ранений; пострадавший смог выйти в подъезд, но позже скончался в больнице. Подозреваемый был задержан на следующий день в Можайске, а в его квартире обнаружили нож со следами крови.
Игорь Албин занимал пост вице-губернатора Петербурга в 2014-2018 годах. Также был членом Совфеда от Алтайского края (2006-2007), губернатором Костромской области (2007-2012) и министром регионального развития (2012-2014).
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