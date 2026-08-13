Суд арестовал на два месяца сына экс-министра Албина по делу об убийстве

Напомним, Александр Хотин был задержан по подозрению в убийстве. По данным следствия, вечером 10 августа во время ссоры в квартире на московской улице Говорова он нанёс своему 54-летнему знакомому несколько ножевых ранений; пострадавший смог выйти в подъезд, но позже скончался в больнице. Подозреваемый был задержан на следующий день в Можайске, а в его квартире обнаружили нож со следами крови.