Обвиняемый в убийстве сын экс-министра Албина появился в суде с огромным фингалом под глазом

Сын экс-вице-губернатора Петербурга и бывшего министра регионального развития России Игоря Албина Александр Хотин, обвиняемый в убийстве, предстал перед судом. На заседании Кунцевского суда он появился с огромным синяком под глазом. Об этом сообщает корреспондет Life.ru из зала суда.

Сын экс-вице-губернатора Петербурга Александр Хотин в суде. Видео © Life.ru

Прокурор заявил, что подозреваемый ведёт аморальный образ жизни, раньше лечился в рехабе от наркозависимости, а страниц с регистрацией в паспорте у него нет. После убийства Хотин переоделся, спрятал оружие в санузле и уехал в Можайск, где его задержали на следующий день.

В суде он появился с фингалом — откуда он взялся, не уточняется. Следствие продолжается.