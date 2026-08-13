Обвиняемый в убийстве сын экс-министра Албина появился в суде с огромным фингалом под глазом
Обвиняемый в убийстве сын экс-министра Албина лечился от наркозависимости
Сын экс-вице-губернатора Петербурга и бывшего министра регионального развития России Игоря Албина Александр Хотин, обвиняемый в убийстве, предстал перед судом. На заседании Кунцевского суда он появился с огромным синяком под глазом. Об этом сообщает корреспондет Life.ru из зала суда.
Сын экс-вице-губернатора Петербурга Александр Хотин в суде. Видео © Life.ru
Прокурор заявил, что подозреваемый ведёт аморальный образ жизни, раньше лечился в рехабе от наркозависимости, а страниц с регистрацией в паспорте у него нет. После убийства Хотин переоделся, спрятал оружие в санузле и уехал в Можайск, где его задержали на следующий день.
В суде он появился с фингалом — откуда он взялся, не уточняется. Следствие продолжается.
Напомним, 34-летний Александр Хотин проходит подозреваемым по делу о гибели 54-летнего Александра Куманцова. По версии следствия, 10 августа во время конфликта в московской квартире потерпевший получил ножевые ранения и позднее умер в больнице. Самого Хотина задержали на следующий день в Можайске. При осмотре квартиры был обнаружен нож со следами крови.
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