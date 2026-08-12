Работал без выходных ради семьи: Что известно о жертве отпрыска экс-министра в Москве

Погибший после нападения в квартире сына бывшего вице-губернатора Петербурга и экс-министра регионального развития РФ Игоря Албина оказался курьером московского рынка «Горбушка». Подробности трагедии раскрыл Mash.

По данным телеграм-канала, 54-летний Александр Куманцов вечером 10 августа привёз Александру Хотину два заказанных смартфона. Получатель пригласил его в квартиру якобы для проверки устройств, после чего попытался забрать гаджеты, не заплатив.

Во время завязавшейся потасовки курьер получил не менее семи ножевых ранений. Четыре удара пришлись в шею, также у мужчины были повреждены висок, ухо и щека.

Несмотря на тяжёлое состояние, Куманцов сумел выбраться в подъезд. Он стучал в двери соседей и звал на помощь. Одна из жительниц дома вызвала скорую, однако открыть дверь побоялась из-за сильного шума на лестничной площадке. Коллеги рассказали, что мужчина практически круглосуточно работал курьером и один содержал семью, а иногда брал на заказы сына.