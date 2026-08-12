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12 августа, 15:57

Работал без выходных ради семьи: Что известно о жертве отпрыска экс-министра в Москве

Mash: Погибший после нападения сына экс-министра был курьером «Горбушки»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Погибший после нападения в квартире сына бывшего вице-губернатора Петербурга и экс-министра регионального развития РФ Игоря Албина оказался курьером московского рынка «Горбушка». Подробности трагедии раскрыл Mash.

По данным телеграм-канала, 54-летний Александр Куманцов вечером 10 августа привёз Александру Хотину два заказанных смартфона. Получатель пригласил его в квартиру якобы для проверки устройств, после чего попытался забрать гаджеты, не заплатив.

Во время завязавшейся потасовки курьер получил не менее семи ножевых ранений. Четыре удара пришлись в шею, также у мужчины были повреждены висок, ухо и щека.

Несмотря на тяжёлое состояние, Куманцов сумел выбраться в подъезд. Он стучал в двери соседей и звал на помощь. Одна из жительниц дома вызвала скорую, однако открыть дверь побоялась из-за сильного шума на лестничной площадке. Коллеги рассказали, что мужчина практически круглосуточно работал курьером и один содержал семью, а иногда брал на заказы сына.

Появились кадры из подъезда, где сын экс-министра Албина зарезал бизнесмена
Появились кадры из подъезда, где сын экс-министра Албина зарезал бизнесмена

Пострадавшего госпитализировали в состоянии клинической смерти, но спасти его не удалось. Сейчас родственники ищут адвоката и собирают деньги на похороны. Подозреваемого Александра Хотина задержали в Можайске. В его квартире обнаружили нож со следами крови.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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