Появились кадры из подъезда, где сын экс-министра Албина зарезал бизнесмена

Появились кадры из подъезда, где оказался истекающий кровью мужчина — его дважды ударил ножом сын бывшего министра регионального развития России Игоря Албина Александр Хотин. Все ступеньки были залиты кровью погибшего, пишет SHOT.

Подъезд дома, где Хотин начал резать товарища. Видео © SHOT

54-летнего Александра К. после нападения ударили минимум дважды. Несмотря на тяжёлые ранения, он оставался в сознании, сам вызвал скорую и смог спуститься на несколько этажей. Медики забрали его с места, но в больнице он скончался через несколько часов.

Напавший — сын Игоря Албина — уже задержан. У погибшего осталось двое сыновей 22 и 27 лет. Он занимался бизнесом — продавал смартфоны и технику, до этого работал в сфере перевозок. Дело расследует столичный СК.

Напомним, 34-летний Александр Хотин проходит подозреваемым по делу о гибели 54-летнего Александра Куманцова. По версии следствия, 10 августа во время конфликта в московской квартире потерпевший получил ножевые ранения и позднее умер в больнице. Самого Хотина задержали на следующий день в Можайске. При осмотре квартиры был обнаружен нож со следами крови.