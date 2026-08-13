«Документы поддельные»: Австрийский суд дал Батурину новый шанс на пересмотр дела

Бизнесмен Виктор Батурин намерен добиться пересмотра своего уголовного дела, ссылаясь на решение австрийского суда, появившееся уже после российского приговора. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Игорь Шабанов.

«После вынесения приговора в России состоялось решение австрийского суда. Наш суд признал документы из уголовного дела фальсифицированными, тогда как австрийские – подлинными», — рассказал юрист.

По словам Шабанова, зарубежная инстанция также пришла к выводу, что подпись Батурина, фигурировавшая в российском разбирательстве, была подделана. Адвокат утверждает, что это решение уже легализовано в РФ и признано российским судом.

Защита считает появившиеся обстоятельства основанием для пересмотра дела. Соответствующее заявление направили в Генпрокуратуру, однако ответа на него пока не поступило.

Напомним, ранее Life.ru писал, что Виктор Батурин вышел на свободу после шестилетнего срока по делу о мошенничестве, возбуждённому после заявления его сестры Елены Батуриной. Бизнесмена осудили за махинации с векселями компании «Интеко», где он прежде занимал пост первого вице-президента. После освобождения финансовые проблемы Батурина не закончились: сообщалось, что по данным ФССП, его задолженность превышала 23 миллиона рублей