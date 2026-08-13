До 80% помолвочных колец могут стать искусственными: Женщины распробовали выращенные в лаборатории камни

Синтетические бриллианты стремительно набирают популярность благодаря падению цен, а женщины всё чаще самостоятельно покупают украшения с выращенными в лаборатории камнями. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на гендиректора Swarovski Алексиса Назарда.

По его словам, меняется сама модель потребления ювелирных украшений. Если раньше бриллиантовое кольцо преимущественно воспринималось как подарок мужчины женщине, то доступность синтетических камней позволила покупательницам чаще приобретать такие изделия для себя.

Особенно заметен тренд в США. Сейчас более 60% бриллиантов, устанавливаемых в помолвочные кольца, выращены в лабораториях. Назард считает, что уже через два года их доля может достичь 80%.

Главным преимуществом синтетических камней остаётся цена. Аналитик Пол Зимниский отметил, что их стоимость продолжает снижаться по мере развития производства. Так, оптовая цена выращенного в лаборатории бриллианта опустилась примерно до $100 за карат. Натуральный камень сопоставимого веса при этом может стоить несколько тысяч долларов.

Снижение стоимости делает бриллиантовые украшения доступными для гораздо более широкой аудитории. На этом фоне синтетические камни постепенно превращаются из альтернативы натуральным бриллиантам в массовый продукт.

Ранее ювелир объяснил, что искусственные бриллианты уступают натуральным по цене и их легко отличить по слишком яркому блеску и отсутствию природных дефектов. Большинство таких камней имеют некрасивые оттенки и чаще используются в промышленности, а не в ювелирке. Он добавил, что даже украшения с настоящими бриллиантами не всегда дорого стоят, так как реальную цену может определить только специалист.