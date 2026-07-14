«В сейфе нет бриллиантов?» Потомка Елизаветы II высмеяли за фарфоровое кольцо для невесты

Внук принцессы Маргарет и внучатый племянник королевы Елизаветы II Сэмюэл Чатто недавно похвастался тем, что сам сделал помолвочное кольцо для своей невесты художницы Элеоноры Эксерджян. Оно создано из фарфора и выглядит странно, пишет издание Daily Mail, пообщавшись с ювелирами.

«В сейфе не осталось бриллиантов? Принцесса Маргарет перевернулась бы в своей урне!»: фарфоровое кольцо, с которым внук принцессы Маргарет Сэмюэл Чатто сделал предложение, разочаровало поклонников — они считают, что оно вот-вот сломается. А вы бы стали такое носить?» — говорится в публикации.

Поклонники королевского семейства уже назвали кольцо «несчастным случаем». А ювелиры заметили, что изделие слишком хрупкое для ежедневной носки и не несёт в себе никакой творческой идеи. Специалисты гадают, что хотел сказать подобным жестом внук принцессы Маргарет или просто пожалел деньги на драгоценные камни.

Но нашлись и сторонники подарка. Так, хейтерам напомнили, что именно фарфор символизирует чистую любовь «без лишней мишуры», а также хрупкость взаимоотношений, которые нужно беречь ради крепкого брака.

Напомним, внук британской принцессы Маргарет, 29-летний керамист Сэмюэл Чатто, объявил о помолвке с художницей Элеонорой Эксерджян. Пара живёт в Лондоне, а свадьбу планирует провести следующей весной. Чатто и Эксерджян познакомились во время учёбы в Эдинбургском университете, а публично появляться вместе начали в 2022 году.