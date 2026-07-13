Внук британской принцессы Маргарет приведёт в семью Виндзоры первую армянку

Внук британской принцессы Маргарет, 29-летний керамист Сэмюэл Чатто, объявил о помолвке с художницей и кинохудожницей Элеонорой Эксерджян. Для предложения он собственноручно изготовил необычное кольцо из фарфора.

«Я очень рад сообщить, что мы с Элли помолвлены. И мы не можем быть счастливее. Я сделал предложение с фарфоровым кольцом, которое сам изготовил», — написал Чатто в соцсетях.

Сэмюэл занимает 30-е место в очереди на британский престол. Он является сыном художницы леди Сары Чатто, племянницы королевы Елизаветы II, и актёра и художника Дэниела Чатто. Его избранница известна как художница-абстракционистка, работающая также над кинопроектами. Пара живёт в Лондоне, а свадьбу планирует провести следующей весной.

Чатто и Эксерджян познакомились во время учёбы в Эдинбургском университете, а публично появляться вместе начали в 2022 году. Элеонору уже неоднократно видели на семейных мероприятиях Виндзоров, включая рождественские торжества в Сандрингеме. По сообщениям британских СМИ, король Карл III был проинформирован о помолвке и рад за пару.

Ранее в Лондоне выставили на продажу особняк Ормели-Лодж стоимостью 25 млн фунтов стерлингов. Именно там в 1989 году, по данным британских СМИ, состоялся известный разговор принцессы Дианы с Камиллой Паркер Боулз. Резиденция расположена между Ричмонд-парком и Хэм-Коммоном, а на её территории находятся закрытые сады, теннисный корт и бассейн.