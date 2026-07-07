В Лондоне продают особняк, где принцесса Диана застала Чарльза с Камиллой

В Лондоне на продажу выставлен особняк Ормели-Лодж — место, где в 1989 году произошла знаменитая прямая конфронтация между принцессой принцессой Дианой и Камиллой Паркер Боулз. Стоимость резиденции составляет 25 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Имение, принадлежавшее леди Аннабель Голдсмит, скончавшейся в прошлом году в возрасте 91 года, агенты по недвижимости описывают как «одну из самых замечательных частных резиденций Лондона» с «великолепными садами, окружёнными стеной». Особняк, расположенный между Ричмонд-парком и Хэм-Коммоном, включает теннисный корт и бассейн. Сын леди Аннабель, Бен Голдсмит, сообщил, что Ормели был их драгоценным домом на протяжении всей жизни, но настало время передать его другой счастливой семье.

Однако в объявлении не упоминается его королевская история. Знаменитый инцидент произошёл на вечеринке по случаю 40-летия сестры Камиллы. Диана, чьё имя было в приглашении, неожиданно приехала, хотя обычно избегала мероприятий с участием соперницы. Когда принцесса спустилась вниз и обнаружила Чарльза с ней, она потребовала: «Можете оставить нас в покое? Я хочу поговорить с Камиллой наедине».

«Я просто хочу, чтобы ты знала, что я точно знаю, что происходит. Извини, что я тебе мешаю. Наверное, вам обоим сейчас очень тяжело… не обращайся со мной как с идиоткой», — сказала Диана сопернице.

«У тебя есть всё, чего ты когда-либо хотела. Все мужчины мира влюбляются в тебя, и у тебя двое прекрасных детей. Чего ещё можно желать?», — ответила Камилла.

На что принцесса ответила: «Я хочу своего мужа».

Отношения между принцессой Дианой и Камиллой Паркер-Боулз представляли собой классический любовный треугольник, ставший публичной трагедией, где Камилла была не соперницей, а предшественницей, поскольку Диана вышла замуж за Чарльза, зная о его связи с Камиллой. Диана чувствовала себя «третьей» в браке, позже на интервью сказав: «Их было всегда трое в этом браке», и в итоге Камилла заняла место, которое всегда хотела, став женой короля.

Ранее Life.ru писал, что принцесса Диана и Джон Кеннеди-младший встретились один раз в декабре 1995 года в Нью-Йорке: он тайно прошёл через чёрный вход отеля Carlyle, чтобы убедить её сняться для обложки его журнала George, и они поговорили за кофе в её номере. Леди Ди отказалась от предложения по совету секретаря, но вежливо дала понять, что могла бы рассмотреть это позже.