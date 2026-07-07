Капеллан Елизаветы II назвал Чарльза III «слепым и глухим дрессировщиком»

Бывший капеллан британской королевы Елизаветы II Гэвин Ашенден раскритиковал «прогрессивного» короля Чарльза III. Он сравнил его со «слепым и глухим дрессировщиком», который пытается угодить всем, а в результате лишь теряет контроль над событиями. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на подкаст австралийского ведущего Карла Стефановича.

По словам Ашендена, покойная королева Елизавета II посчитала бы правление своего сына настоящей «катастрофой». Он выразил уверенность в том, что монарх просто не способен быть во главе страны и уж тем более принимать важные решения.

Ашенден разразился критикой после отказа короля от исторического титула «Защитник веры» в пользу более широкого определения — защиты веры в многоконфессиональной Великобритании.

Ранее во время церемонии присяги королю Карлу III 22 июня 2026 года депутат от Шотландской национальной партии Лара Бёрд скрестила пальцы и вызвала общественный скандал. Момент был зафиксирован в прямой трансляции заседания Палаты общин. Этот эпизод быстро распространился в социальных сетях и вызвал критику со стороны части пользователей.