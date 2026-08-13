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13 августа, 14:46

Семья убитого в Петербурге 9-летнего мальчика получила сертификат на жильё

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlpakaVideo

Многодетная семья 9-летнего мальчика, убитого в Петербурге, получила сертификат на улучшение жилищных условий. Об этом РИА «Новости» сообщил юрист Никита Сорокин, представляющий интересы семьи в суде.

По его словам, сейчас родственники ребёнка выбирают будущее место проживания. Рассматриваются два варианта — квартира или частный дом.

В семье воспитываются ещё шестеро детей. Ранее её удалось поставить на очередь как нуждающуюся в улучшении жилищных условий, а в прежней квартире начался косметический ремонт.

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Напомним, в феврале тело девятилетнего мальчика нашли в водоёме Ленинградской области. Следствие полагает, что 38-летний Пётр Жилкин сделал несовершеннолетнему предложение за плату вступить в интимную связь, после отказа убил его и попытался выдать произошедшее за несчастный случай. На допросе подозреваемый полностью сознался в содеянном. Суд заключил его под стражу.

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Александра Мышляева
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