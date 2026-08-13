В Симферополе водитель маршрутки отказался везти семью с ребёнком-инвалидом

Прокуратура Крыма начала проверку после того, как водитель маршрутки в Симферополе отказался перевозить семью с ребёнком-инвалидом, который передвигается на коляске. Инцидент произошёл на городском маршруте № 94.

Надзорное ведомство намерено установить обстоятельства произошедшего и проверить, как перевозчик соблюдает требования к организации пассажирских перевозок.

Отдельно прокуратура оценит доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. О результатах проверки пока не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Новосибирске, где водители двух маршруток отказались ждать мужчину с инвалидностью, пытавшегося добраться до транспорта. Пассажиры просили водителей помочь ему, однако мужчина смог уехать только на другом автобусе.