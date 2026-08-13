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13 августа, 14:05

Развожаев ходатайствует об орденах Мужества для погибших пиротехников и охранника

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев намерен ходатайствовать о присвоении орденов Мужества пятерым погибшим — четырём пиротехникам МЧС и охраннику объекта. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Заседание правительства в четверг началось с минуты молчания в память о погибших при исполнении служебного долга. Семьям погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

«Развожаев ходатайствует о присвоении погибшим к орденам Мужества (посмертно)», — сообщили в правительстве по итогам заседания.

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Напомним, при выполнении служебного задания по осмотру взрывного устройства в Севастополе погибли сотрудники МЧС и охранник объекта. Среди погибших: начальник отделения Антон Чудаков, старший инженер Александр Панчук, водитель-сапер Артем Дуплин, спасатель-сапер Роман Пилипчук, охранник Василий Староверов. Пиротехники ранее участвовали в разминировании в Крыму, Севастополе, Донбассе и Курской области.

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Наталья Демьянова
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