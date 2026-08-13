Власти Севастополя не оставят без поощрения горожан, которые помогли задержать подрывницу

Севастопольцы помогли силовикам оперативно задержать девушку, подозреваемую в подрыве военнослужащего Минобороны РФ. Губернатор Михаил Развожаев поблагодарил горожан за бдительность, неравнодушие и смелость.

«Отдельно хочу сказать огромное спасибо севастопольцам. Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать её», — написал глава города.

Глава региона пообещал отметить поступок местных жителей. По его словам, именно их помощь позволила сотрудникам ФСБ выйти на предполагаемую исполнительницу по горячим следам.

Подозреваемой оказалась девушка 1994 года рождения. По версии следствия, она выполняла задание украинских спецслужб. Сейчас задержанная даёт показания. Как сообщил Развожаев, в содеянном она не раскаивается.

Губернатор назвал случившееся циничным преступлением против российского офицера. Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за оперативную и профессиональную работу.