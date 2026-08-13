Женщина умерла после установки 11 зубных имплантов за один день

В Южной Корее расследуют смерть 75-летней женщины после установки сразу 11 зубных имплантов за один день. Экспертиза показала, что во время процедуры пациентка могла получить почти тройную максимальную дозу местного анестетика, сообщает The Korea Herald.

Операцию провели в одной из стоматологических клиник Сеула. Согласно медицинским документам, женщине весом 54 килограмма ввели в общей сложности 1088 мг анестетика. При таком весе рекомендуемая максимальная доза составляла около 378 мг. Таким образом, количество введённого препарата почти втрое превысило этот показатель.

После процедуры состояние пациентки ухудшилось, и впоследствии она скончалась. Национальная судебно-медицинская служба назвала чрезмерную дозу местного анестетика вероятной причиной смерти.

Как отмечает издание, клиника предложила женщине установить все 11 имплантов одновременно по цене значительно ниже обычной. Корейская стоматологическая ассоциация ранее предупреждала пациентов о рисках обращения в учреждения, привлекающие клиентов подозрительно дешёвым лечением. Теперь полиция выясняет, почему пациентке ввели такое количество препарата и насколько правильно медики действовали после ухудшения её состояния.

Ранее сообщалось, что у москвички после удаления зуба мудрости начались тяжёлые осложнения. Носовое кровотечение, отёк, температура и гной из лунки, а врачи сначала называли это нормой. При экстренной госпитализации обнаружили обширную флегмону, потребовавшую срочной операции, длительного курса антибиотиков и реабилитации, но подвижность челюсти до сих пор не восстановлена. В клинике женщине сказали лишь: «Так бывает».