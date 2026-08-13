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Регион
13 августа, 16:25

Погибших в Севастополе пиротехников МЧС представят к орденам Мужества

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев намерен ходатайствовать о посмертном награждении орденами Мужества четырёх пиротехников МЧС и охранника, погибших при детонации во время осмотра объекта. Об этом сообщили в правительстве региона.

Погибших в Севастополе пиротехников МЧС представят к орденам Мужества. Фото © Telegram / РаZVожаев

Погибших в Севастополе пиротехников МЧС представят к орденам Мужества. Фото © Telegram / РаZVожаев

Заседание правительства Севастополя 13 августа началось с минуты молчания в память о погибших.

Погибших в Севастополе пиротехников МЧС представят к орденам Мужества. Фото © Telegram / РаZVожаев

Погибших в Севастополе пиротехников МЧС представят к орденам Мужества. Фото © Telegram / РаZVожаев

При детонации погибли начальник отделения Антон Чудаков, старший инженер Александр Панчук, водитель-сапёр Артём Дуплин, спасатель-сапёр Роман Пилипчук и охранник объекта Василий Староверов.

Власти региона заявили, что семьям погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

В правительстве также отметили, что сотрудники пиротехнического подразделения ранее выполняли задачи не только в Крыму и Севастополе, но также в Донбассе и Курской области.

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Напомним, при выполнении служебного задания по осмотру взрывного устройства в Севастополе погибли сотрудники МЧС и охранник объекта. Список погибших включает пять фамилий: Антон Чудаков (начальник отделения), Александр Панчук (старший инженер), Артем Дуплин (водитель-сапер), Роман Пилипчук (спасатель-сапер) и Василий Староверов (охранник). До трагедии эти специалисты участвовали в операциях по очистке местности от взрывоопасных предметов в Крыму, Севастополе, а также в зоне СВО на Донбассе и под Курском.

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Александра Мышляева
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