Дорогу через «Верхний Ларс» на границе РФ и Грузии открыли для всего транспорта

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии открыли для всех видов транспорта. Об этом сообщили в ФГКУ «Росгранстрой».Ограничения сняли с 18:00. Теперь по Военно-Грузинской дороге вновь могут проезжать легковые автомобили, автобусы и грузовой транспорт.

Трасса соединяет Владикавказ и Тбилиси через «Верхний Ларс» и остаётся единственным сухопутным маршрутом между Россией и Грузией, а также транзитным направлением в Армению.Движение по дороге периодически ограничивают из-за погодных условий и угрозы схода лавин.

Ранее около сотни российских туристов застряли у Верхнего Ларса после закрытия участка трассы Мцхета — Степанцминда — Ларс из-за высокой лавинной опасности. По словам путешественников, дорогу сильно замело после схода лавины, а часть людей была вынуждена вернуться и переждать непогоду в гостиницах. Среди оказавшихся в заторе были семьи с детьми.