Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы камнепада

Ранее сообщалось, что на пограничных переходах Эстонии и Польши для россиян с европейскими документами ввели усиленные проверки. Хуже всего, по рассказам очевидцев, ситуация на КПП Койдула — Куничина Гора, куда многие поехали в надежде избежать 12–20-часовых очередей в Нарве. Теперь мужчин с российским паспортом, имеющих ВНЖ, ПМЖ или второе гражданство, вызывают на собеседования, которые хоть и длятся по 10–20 минут, однако ожидания вызова приходится ждать от пяти до десяти часов. Женщин, детей и пожилых это не касается.