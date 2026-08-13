Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы камнепада
Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии из-за угрозы камнепада. Движение через КПП «Верхний Ларс» перекрыто в обе стороны из-за сработавших датчиков лавинной опасности. Ограничения ввели днём 13 августа.
Около тысячи человек застряли на границе России и Грузии. Видео © Telegram / SHOT
Как пишет SHOT, водителей не пропускают ни в Грузию, ни обратно, в результате с обеих сторон границы образовались пробки.
На грузинском КПП «Дариали» эвакуировали людей — система раннего предупреждения в Девдоракском ущелье подала сигнал тревоги из-за изменения уровня воды в Тереке. В заторах застряли около тысячи человек.
Ранее сообщалось, что на пограничных переходах Эстонии и Польши для россиян с европейскими документами ввели усиленные проверки. Хуже всего, по рассказам очевидцев, ситуация на КПП Койдула — Куничина Гора, куда многие поехали в надежде избежать 12–20-часовых очередей в Нарве. Теперь мужчин с российским паспортом, имеющих ВНЖ, ПМЖ или второе гражданство, вызывают на собеседования, которые хоть и длятся по 10–20 минут, однако ожидания вызова приходится ждать от пяти до десяти часов. Женщин, детей и пожилых это не касается.
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Обложка © Telegram / SHOT