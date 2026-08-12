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12 августа, 11:55

В Благовещенске трое нелегалов из Грузии попытались уплыть от Росгвардии по реке

Обложка © Управление МВД по Амурской области

Обложка © Управление МВД по Амурской области

Трое иностранных граждан попытались спастись от полиции вплавь по реке Зея во время миграционного рейда в Благовещенске, но были задержаны. Об этом сообщили в УМВД России по Амурской области.

Три мигранта пытались уплыть от полиции. Видео © Управление МВД по Амурской области

Проверку проводили сотрудники полиции, центра «Э», региональных управлений ФСБ и Росгвардии. Правоохранители останавливали автомобили и посещали заведения общепита, разыскивая нарушителей миграционного законодательства.

В одном из кафе трое иностранцев, по данным МВД, находившихся в России нелегально, при появлении силовиков попытались скрыться и бросились в реку. Их догнали, задержали и доставили в отдел полиции. Ещё троих нелегальных мигрантов обнаружили в другом заведении.

Во время проверки автомобилей полицейские также задержали россиянина, находившегося в федеральном розыске.

По итогам рейда составили девять административных материалов. В отношении восьми иностранцев принято решение о выдворении из России. Ещё один россиянин получил четыре суток административного ареста за неповиновение сотруднику полиции.

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Ранее в Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело против 40-летней местной жительницы, которую подозревают в фиктивной постановке на миграционный учёт восьми иностранцев. По данным полиции, для регистрации она использовала поддельный договор на жильё, которым не владела и не могла распоряжаться.

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Владимир Озеров
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