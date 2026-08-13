Бывшего мэра Кизляра арестовали по делу о превышении должностных полномочий

Суд в Дагестане заключил под стражу бывшего мэра Кизляра Александра Шувалова. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.

Шувалова подозревают в превышении должностных полномочий. Решение об аресте было принято в рамках уголовного дела.

Ранее бывшего главу Каспийска (Дагестан) Бориса Гонцова заключили под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии правоохранителей, в апреле — мае 2023 года Гонцов действовал совместно с начальником отдела муниципального контроля администрации города. Чиновники получили от руководителя коммерческой организации пять квартир. Общая рыночная стоимость переданной недвижимости превышает 18 млн рублей.