Бывшего мэра Кизляра арестовали по делу о превышении должностных полномочий
ТАСС: Суд арестовал бывшего мэра Кизляра Александра Шувалова
Александр Шувалов. Обложка © пресс-служба администрации города Кизляр
Суд в Дагестане заключил под стражу бывшего мэра Кизляра Александра Шувалова. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.
Шувалова подозревают в превышении должностных полномочий. Решение об аресте было принято в рамках уголовного дела.
Ранее бывшего главу Каспийска (Дагестан) Бориса Гонцова заключили под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии правоохранителей, в апреле — мае 2023 года Гонцов действовал совместно с начальником отдела муниципального контроля администрации города. Чиновники получили от руководителя коммерческой организации пять квартир. Общая рыночная стоимость переданной недвижимости превышает 18 млн рублей.
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