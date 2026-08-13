В Петербурге ищут пропавшего три дня назад адвоката Ахаева
Адвокат Шамиль Ахаев пропал в Санкт-Петербурге после рабочей встречи. Информация о его розыске поступила в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 11 августа.
В Петербурге ищут пропавшего три дня назад адвоката Ахаева. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
По данным волонтеров, мужчина исчез 10 августа. Вечером он отправился на встречу в Репино, после чего перестал выходить на связь. Его телефоны отключены.
В Репино организовали волонтёрский штаб для проведения поисковых мероприятий. Как рассказала мать Ахаева, он мог направиться на встречу с одним из коллег.
По факту исчезновения заведено разыскное дело. К поискам подключились сотрудники полиции и следственных органов.
Ранее в Таиланде загадочно исчез российский диджей Дмитрий Фырин. Музыкант, несколько лет живший в Паттайе, перестал выходить на связь 5 августа — за день до своего дня рождения.
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