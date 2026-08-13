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Регион
13 августа, 11:55

Российская полиция начала поиски пропавшей в Азии 19-летней студентки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полиция Чувашии начала искать 19-летнюю уроженку Чебоксар, связь с которой прервалась после её поездки в Азию. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном МВД.

Заявление подал отец студентки 12 августа. По его словам, девушка, обучающаяся в нижегородском вузе, в конце мая отправилась в Пекин как туристка. Текущее местонахождение россиянки неизвестно. Полицейские работают по обращению семьи и устанавливают обстоятельства её поездки.

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Напомним, перед отъездом пропавшая сняла накопления, а затем отправила родным загадочное сообщение о своей «мечте», попросив не искать её. 19 мая девушка прилетела в Китай, а спустя два дня направилась в Таиланд. После этого связаться с ней не удалось.

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Юрий Лысенко
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