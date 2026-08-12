«Не ищите, иду за мечтой»: 19-летняя россиянка исчезла после загадочного сообщения, следы ведут в Таиланд

19-летняя студентка из Нижнего Новгорода Анна пропала в Таиланде. Перед исчезновением она забрала все деньги с накопительного счёта и написала родным, чтобы они её не искали. Семья уверена, что девушка стала жертвой похищения и оказалась в рабстве, пишет Mash.

19-летняя студентка из Нижнего Новгорода пропала в Таиланде. Фото © Mash

Аня училась на втором курсе на геодезиста, была бережливой и помогала брату — одолжила ему 350 тысяч рублей. В середине мая она попросила вернуть долг, собрала все средства и исчезла. Через несколько дней мама получила сообщение: «Со мной всё хорошо, меня не похитили, иду за мечтой, не ищите». Несмотря на просьбу, родители обратились в полицию.

Следователи отказали, но семье удалось выяснить, что 19 мая девушка вылетела в Китай, а 21-го — в Таиланд. Родственники подозревают похищение: у девушки не было конфликтов, она хорошо училась и была близка с братом. На прошлых выходных на границе с Мьянмой нашли истощённую россиянку со следами побоев, но это оказалась другая девушка.

Ранее Life.ru писал, что российский велосипедист Денис Черновал, о котором несколько дней не было вестей после пересечения границы между Китаем и Таджикистаном, обнаружился живым и здоровым. В посольстве России в Душанбе подтвердили, что он находится на территории Таджикистана, и его состоянию ничто не угрожает.