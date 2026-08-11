Пропавшего на границе Китая российского велопутешественника нашли в Таджикистане

Российский велопутешественник Денис Черновал, которого считали пропавшим после пересечения китайско-таджикской границы, нашёлся. Он находится в Таджикистане, угрозы его жизни и здоровью нет, сообщили в Посольстве РФ в Душанбе.

Предполагалось, что Черновал исчез уже на территории Таджикистана после прохождения границы с КНР в районе пункта пропуска Кульма. Российские дипломаты обратились к компетентным органам с просьбой помочь установить местонахождение путешественника.

«Сотрудникам роспосольства в Душанбе самостоятельно удалось выйти на контакт с Денисом Черновалом. С его слов, он находится на территории Таджикистана, угрозы его жизни и здоровью отсутствуют», — рассказали ТАСС в диппредставительстве.

Сам велопутешественник подтвердил, что находится на территории Таджикистана и с ним всё в порядке.

«Всем спасибо за беспокойство, извините за ваши волнения. Честно, не думал и не хотел создавать таких поводов», — сообщил путешественник.

Он написал, что связи не было до позавчерашнего вечера, и поблагодарил близких за беспокойство. Он также сообщил, что в среду, как и планировал, прибудет в город Хорог в Таджикистане.

Напомним, российский велопутешественник Денис Черновал, 30-летний житель Саратова, перестал выходить на связь после пересечения границы между Китаем и Таджикистаном. Последний раз он связывался с близкими 3 августа, после чего его блог перестал обновляться. Черновал выехал из России 19 июня и планировал пересечь страны Центральной Азии и Китай, а затем добраться на велосипеде до Юго-Восточной Азии.