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14 августа, 06:34

Першит в горле? Берите сразу: чек-лист выбора идеального янтарного золота

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить натуральный мёд от подделки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Subbotina Anna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Subbotina Anna

Свежий мёд нового урожая появляется в продаже с конца июня по август — сроки зависят от региона и периода цветения медоносных растений. Определить качество продукта можно по запаху, вкусу, консистенции и внешнему виду, рассказала «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева.

По её словам, у натурального продукта должен быть выраженный аромат без посторонних примесей, однородная консистенция и характерный сладкий вкус без чрезмерной приторности. При этом мёд должен тянуться за ложкой непрерывной нитью, ложиться горкой и медленно растекаться.

Специалист также советует обратить внимание на запах. Резкий карамельный аромат может свидетельствовать о перегреве продукта, а кислый — о его порче. Настоящий мёд, по словам Мясищевой, может слегка першить в горле.

При покупке стоит проверить и документы продавца. Среди них должны быть паспорт пасеки, ветеринарный сертификат в системе «Меркурий» и ветеринарная справка по форме № 4.

«Свежий жидкий мед всегда прозрачен. Мутность и белесый оттенок появляются при естественной кристаллизации (засахаривании). Это нормальный процесс, а не признак подделки», — объяснила доцент.

По словам специалиста, цвет и прозрачность мёда зависят в том числе от растений, с которых пчёлы собирали нектар. Поэтому внешний вид разных сортов может существенно отличаться.

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Ранее спрос на мёд, который производители позиционируют как средство для улучшения потенции, среди россиян этим летом вырос более чем на 400% за год. При этом в некоторых образцах лаборатории обнаружили силденафил и тадалафил, не указанные на упаковке, из-за чего покупатели не знают ни точного состава, ни дозировки продукта.

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Дарья Денисова
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