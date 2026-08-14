Першит в горле? Берите сразу: чек-лист выбора идеального янтарного золота

Свежий мёд нового урожая появляется в продаже с конца июня по август — сроки зависят от региона и периода цветения медоносных растений. Определить качество продукта можно по запаху, вкусу, консистенции и внешнему виду, рассказала «Газете.Ru» доктор сельскохозяйственных наук Нина Мясищева.

По её словам, у натурального продукта должен быть выраженный аромат без посторонних примесей, однородная консистенция и характерный сладкий вкус без чрезмерной приторности. При этом мёд должен тянуться за ложкой непрерывной нитью, ложиться горкой и медленно растекаться.

Специалист также советует обратить внимание на запах. Резкий карамельный аромат может свидетельствовать о перегреве продукта, а кислый — о его порче. Настоящий мёд, по словам Мясищевой, может слегка першить в горле.

При покупке стоит проверить и документы продавца. Среди них должны быть паспорт пасеки, ветеринарный сертификат в системе «Меркурий» и ветеринарная справка по форме № 4.

«Свежий жидкий мед всегда прозрачен. Мутность и белесый оттенок появляются при естественной кристаллизации (засахаривании). Это нормальный процесс, а не признак подделки», — объяснила доцент.

По словам специалиста, цвет и прозрачность мёда зависят в том числе от растений, с которых пчёлы собирали нектар. Поэтому внешний вид разных сортов может существенно отличаться.

Ранее спрос на мёд, который производители позиционируют как средство для улучшения потенции, среди россиян этим летом вырос более чем на 400% за год. При этом в некоторых образцах лаборатории обнаружили силденафил и тадалафил, не указанные на упаковке, из-за чего покупатели не знают ни точного состава, ни дозировки продукта.