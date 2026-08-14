Сосуды старше паспорта? Хирург раскрыл, как проверить их состояние и замедлить атеросклероз

Состояние сосудов может заметно отличаться от паспортного возраста человека. О том, как оценить их состояние и какие факторы ускоряют развитие атеросклероза, рассказал Здоровью Mail сосудистый хирург Александр Покатилов.

Один из показателей — эластичность сосудистой стенки. Её оценивают по скорости пульсовой волны и жёсткости артерий. Также специалисты изучают комплекс интима-медиа сонных артерий и наличие атеросклеротических бляшек. По словам врача, особенно опасны для сосудов курение и диабет. Никотин повреждает внутреннюю оболочку артерий, а повышенный уровень сахара способствует их повреждению и ускоряет развитие атеросклероза.

Среди факторов риска Покатилов отдельно выделил синдром ночного апноэ — остановки дыхания во сне. При таких эпизодах снижается уровень кислорода и повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. При храпе, дневной сонливости, ожирении и плохо контролируемом давлении врач рекомендует обратиться к специалисту по нарушениям сна.

На состояние сосудов также влияют артериальное давление, холестерин, курение и уровень физической активности. При контроле факторов риска сосудистое здоровье может оставаться лучше ожидаемого для конкретного возраста.

Для оценки состояния сосудов специалист назвал несколько обследований: регулярное измерение давления, анализы на холестерин и глюкозу, ЭКГ и УЗИ сонных артерий. Последнее позволяет оценить толщину комплекса интима-медиа и выявить бляшки.

Ранее врач-невропатолог объяснил, что регулярное употребление алкоголя наносит серьёзный удар по сердечно-сосудистой системе. Этанол вызывает спазм сосудов, нарушает сердечный ритм, повышает давление и делает стенки сосудов хрупкими, что создаёт почву для инсульта. Кроме того, спиртное увеличивает вязкость крови и уровень тромбоцитов, что повышает риск закупорки артерий и ишемического инсульта.