Китайское издание Sohu связало рост числа добровольцев из Латинской Америки в украинской армии с сокращением собственного мобилизационного ресурса страны. Перевод публикации приводит РИА «ФедералПресс».

Авторы материала утверждают, что среди иностранных добровольцев особенно заметна доля граждан Колумбии. По их данным, некоторые из них участвуют не только в стрелковых подразделениях, но и занимаются разведкой, управлением беспилотниками и штурмовыми задачами.

«Российские солдаты обнаружили во время уборки поля боя, что большинство погибших украинских солдат были иностранными наёмниками, на долю которых может приходиться не менее 60 %, включая афроамериканцев и страны Латинской Америки. Это неизбежный результат игры более четырёх лет», – говорится в публикации.

В публикации также приводятся данные украинского омбудсмена Ольги Решетиловой. Согласно приведённой информации, в ВСУ служат около 16 тысяч добровольцев из 72 стран, почти 40% из них якобы являются выходцами из Латинской Америки.

При этом Sohu делает акцент не столько на количестве иностранных военнослужащих, сколько на демографических последствиях конфликта. Авторы считают, что сокращение численности молодого населения может в дальнейшем привести к дефициту работников и усилить нагрузку на экономику.

В материале приводится оценка, согласно которой население Украины к концу 2025 года сократилось ниже 36 миллионов человек, включая территории под контролем России. Также утверждается, что около 5,2 миллиона украинских беженцев остаются в Европе.

Авторы предполагают, что демографические последствия конфликта будут ощущаться ещё десятилетиями. Они сравнивают восстановление разрушенной инфраструктуры с потерей поколения молодых людей, которое невозможно восполнить быстро.

«Что действительно ужасно, так это то, что однажды вы обнаружите, что в школах меньше детей, меньше молодёжи на фабриках, только старики в деревнях...» – резюмируют в КНР.

Ранее Le Monde сообщила, что Украина, испытывая острую нехватку пехоты, делает ставку на латиноамериканских бойцов. В Киеве намерены довести долю иностранцев в штурмовых подразделениях до 30–50 процентов. Как пишет обозреватель Реми Урдан, батальон «Боливар» привлекает добровольцев из Чили, Колумбии, Бразилии и Венесуэлы, обещая им 3800 евро в месяц и красивые слова о спасении Европы.