Отменили бронь? Юрист объяснил, когда ресторан должен вернуть деньги

Если ресторан отменил бронь или гость потратил не весь внесённый депозит, часть средств можно потребовать обратно. Об этом рассказал юрист Александр Манько «Абзацу».

Рестораны должны вернуть деньги за отменённую бронь. Видео © «Абзац»

По его словам, при отмене бронирования заранее у клиента есть основания рассчитывать на полный возврат. При этом заведение может претендовать только на возмещение фактически понесённых расходов, связанных с подготовкой к визиту. Неиспользованный остаток депозита также должен быть возвращён. Например, если посетитель внёс 5 тысяч рублей, а итоговый счёт составил 3,5 тысячи, оставшиеся 1,5 тысячи можно потребовать обратно.

Если ресторан отказывается возвращать деньги, юрист советует запросить документы, подтверждающие расходы заведения. После этого можно направить руководству письменную претензию с указанием даты брони, суммы и требований. Если заведение не ответит на претензию или откажется выполнять требования, клиент может обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Ранее юрист пояснил, что бронирование столика в ресторане является договором возмездного оказания услуг. Заведение работает по модели публичного договора, поэтому не может отказать в услуге при наличии возможности и не вправе отменять подтверждённую бронь ради компании с более крупным чеком.