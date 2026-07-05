Юрист объяснил, может ли ресторан отменить бронь гостя

Ресторан не может в одностороннем порядке отменить бронирование столика, предоставив место другим гостям, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Заведения общепита работают по модели публичного договора, что не допускает отказа в услуге при наличии реальной возможности её предоставить.

Русяев пояснил, что бронирование столика в ресторане является договором возмездного оказания услуг, а само заведение работает по модели публичного договора, поэтому не может отказать в услуге при наличии возможности.

«Поэтому отменить уже подтверждённую бронь только потому, что подвернулась компания с более крупным средним чеком, ресторан не вправе. Если он это делает, а гость понёс расходы, например внёс невозвратный депозит, такие убытки можно требовать назад через суд», — пояснил он.

Юрист уточнил, что возврат средств зависит от природы платежа. Если это аванс — деньги подлежат возврату, исполнитель может удержать лишь фактически понесённые расходы. Задаток работает жёстче: при отказе гостя он остаётся у ресторана, при отказе заведения — возвращается в двойном размере.

«На практике большинство депозитов при онлайн-бронировании оформляются именно как аванс, и это работает в пользу гостя», — заключил специалист.

Ранее юрист Александр Хаминский объяснил, что взыскать компенсацию с гостя, причинившего ущерб на свадьбе, теоретически возможно, но для этого необходимы три условия: реальный материальный ущерб, установленный виновник и доказанная связь между его действиями и убытками. Пострадавшая сторона может требовать возмещения по статье 1064 ГК РФ, но для этого нужны фото- и видеодоказательства.