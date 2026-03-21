Свадьбу разнесли в хлам: Как стрясти компенсацию с испортившего праздник гостя

Нередко гости на свадьбе ведут себя так, что праздник превращается в разгром: бьётся посуда, портится мебель, а вместо радости остаётся испорченное настроение. Можно ли в таком случае взыскать ущерб с виновника, объяснил в беседе с Life.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, взыскать компенсацию с гостя, даже если это родственник, теоретически возможно. Однако на практике всё зависит от трёх ключевых факторов: наличия реального материального ущерба, установленного виновника и доказанной причинно-следственной связи между его действиями и ущербом.

Если гость явно вышел за рамки допустимого поведения — например, разбил дорогой декор в ресторане, залил вином платье невесты или повредил аппаратуру, — пострадавшая сторона вправе требовать компенсацию в соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса РФ.

Для взыскания понадобятся доказательства причинения ущерба: фотографии, видеозаписи, показания свидетелей, чеки или счета, подтверждающие стоимость испорченного имущества. Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Ключевое значение имеет подтверждение вины конкретного человека. Сильным доказательством может стать факт привлечения дебошира к административной ответственности за хулиганство.

Юрист рекомендует действовать поэтапно: сначала оценить причинённый ущерб, затем направить виновнику письменное требование о его возмещении. Если он откажется компенсировать убытки добровольно, следует обращаться в суд.

«При этом помимо материального ущерба можно потребовать и компенсацию морального вреда, причинённого испорченным праздником», — отметил Хаминский.

