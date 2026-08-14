Мёд, мир и никаких ссор: Как провести 14 августа, чтобы не навлечь беду

14 августа православные граждане отмечают Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня, а в народном календаре этот день известен как Медовый Спас. С праздником связано множество традиций и примет. Считалось, что одна необдуманная ошибка в этот день может навлечь неприятности и нарушить семейный покой, передаёт газета «Известия».

Особенно строго на Медовый Спас относились к ссорам, ругани и сквернословию. Люди старались не выяснять отношения, не желать другим зла и не поддаваться на провокации. Верили, что конфликт, начатый 14 августа, может надолго испортить отношения между близкими.

Не советовали и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. На Первый Спас было принято делиться мёдом, угощать родственников, соседей и малоимущих. Считалось, что жадность в этот день может обернуться потерями.

Еще одна важная особенность 14 августа — начало Успенского поста. Поэтому шумные застолья, переедание и чрезмерное употребление алкоголя не приветствовались. Праздник старались провести спокойно, уделяя больше внимания молитве, семье и добрым делам. По народным приметам, дождь на Медовый Спас обещал сырую осень, а ясная погода — теплый сентябрь. Если ласточки начинали собираться в стаи, это считалось предвестником скорого похолодания.

При этом стоит помнить: подобные запреты и приметы относятся к народным традициям и суевериям, а не к гарантированным последствиям нарушения правил. Главное значение дня для верующих связано с церковным праздником и началом Успенского поста.

Ранее Life.ru рассказал, что на Медовый Спас, который в 2026 году отмечают 14 августа, можно не только есть мёд, но и проводить обряды и гадания на любовь, деньги и исполнение желаний. В народе этот день также связан с созвучием имени Маккавеев со словом «мак» и известен как Маковей. В старину верили, что 14 августа случайностей не бывает, и гадали по простым вещам, чтобы узнать будущее.