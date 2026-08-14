Мать пятерых детей считала себя здоровой, но обычная «изжога» оказалась смертельным сигналом

39-летняя жительница Великобритании Мишель Робертс умерла через несколько часов после того, как пожаловалась на сильную изжогу. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщила Daily Mail.

В тот день мать пятерых детей сначала почувствовала усталость после обеда. Позже неприятные ощущения усилились, и женщина позвонила своему мужу Бену, который находился на работе.

Когда супруг вернулся домой, состояние Мишель резко ухудшилось. Она потеряла сознание. Мужчина начал проводить сердечно-лёгочную реанимацию и пытался помочь жене до приезда медиков. Однако спасти её не удалось.

Позднее врачи объяснили семье, что сильная изжога могла быть одним из симптомов сердечного приступа. Подобные проявления легко принять за проблемы с пищеварением.

Специалисты также обратили внимание, что у женщин признаки такого состояния могут быть менее очевидными, из-за чего обращение за медицинской помощью иногда происходит поздно.

Ранее кардиолог Андрей Кокин рассказывал Life.ru, что сердечные проблемы действительно способны маскироваться под изжогу, усталость или дискомфорт в животе. Особенно насторожить должны сопутствующие слабость, холодный пот, головокружение или боль в других частях тела.